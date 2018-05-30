Bensu tepkisinde çok haklı

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Kardeşi Toprak Makal'ı okula bıraktıktan sonra Bebek'ten Kuruçeşme'ye kadar yürüyen güzel oyuncu, “Kardeşim, ‘Abla kilo mu aldın?’ dedi. Moralim bozuldu yürüyorum. Hatta taytımı giyip koşuya çıkarım bu sinirle” diye konuştu. Bir muhabirin, ‘Güzel olmanız oyunculuğunuza iyi etki ediyor mu?’ Bensu Soral da ‘güzel kızı oynar’ algısına tepki göstermişti' şeklindeki sorusunu cevaplayan Makal şunları söyledi: “Güzel kız rolünü güzel oynar algısına tepki göstermiş. Tepkisinde çok haklı, bu algıyı yıkmak gerçekten zor” dedi.