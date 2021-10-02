Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı! Mustafa Keser, Bülent Ersoy’a sitem etti

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programının yayın ömrü kısa sürdü. Programın yayından kaldırılmasının ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, "Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.

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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu ‘Benzemez Kimse Bize’ programı sadece iki bölüm yayında kalabildi.

“YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN KAYNAKLANMIŞTIR”

Mustafa Keser de Instagram hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Aksaklıkların Ersoy’dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, “Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır” dedi.

“SON PROGRAM KOVULDUK” DEMİŞTİ…

Yıldız Tilbe’nin konuk olarak katıldığı ‘Benzemez Kimse bize’ programının ilk canlı yayınında Bülent Ersoy’un konuşmaları ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Ersoy'un canlı yayına sarhoş olarak çıktığı iddia edilmişti. Sanatçı söz konusu iddialara yanıt vererek “Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu” demişti.

Daha sonra Ersoy’un mikrofonu açık kalmış ve “Son program kovulduk” dediği duyulmuştu.

Programın ikinci bölümüne de Şafak Sezer ve Kibariye konuk olmuş, Sezer canlı yayında Ersoy’a alkolmetre üfletmişti.

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