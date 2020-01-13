‘Beraber Yürüdük’ sil baştan

AKP'nin seçim şarkısı haline gelen “Beraber yürüdük biz bu yollarda” isimli parçanın bestecisi Selçuk Maner'in, “Şarkımın bugüne kadar AKP tarafından slogan haline getirilmesi ve her yerde söylenmesi çok güzel ama bana da telif hakkının verilmesi lazım” diyerek, 2014 yılında başlattığı hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Maner'in AKP'ye açtığı ve reddedilen davası İstinaf Mahkemesi'nden döndü. Dava yeniden görülecek.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL

Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy gibi sanatçılara orkestra şefliği yapan ve bu isimlerin yorumladığı birçok esere imza atan besteci Selçuk Maner, sözü Aşkın Tuna’ya bestesi kendisine ait ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ isimli eserini AKP’nin izinsiz kullandığını ileri sürerek 2014 yılında ‘tecavüzün ref’i ve men’ine’ karar verilmesini isteyerek 50 bin TL’lik tazminat davası açtı.

2002’DEN AKP’NİN RESMİ ŞARKISI HALİNE GELDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde AKP’nin 2002 yılından bu yana şarkısını kongre, miting, grup toplantılarında kullandığını ve şarkının partinin resmi şarkısı haline geldiğini belirten Selçuk Maner, söz ve yazarıyla yapılan telif anlaşmasının kendisiyle de yapılması gerektiğini belirtti.

Kendisiyle anlaşmama yapılmaması üzerine esere ait teliflerinin ödenmesi konusunda noterden ihtarname gönderdiğini belirten Selçuk Maner, cevap verilmemesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını dilekçesinde anlattı.

AKP: REKLAM ŞİRKETİYLE ANLAŞMAMIZ VAR

AKP ise avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde propaganda sürecinde profesyonel ekiplerle çalıştığını, şarkı reklam ve tanıtımlarda Arter Reklam şirketiyle anlaşma yapıldığını belirtti. AKP, herhangi bir karar verilecek olması halinde tazminat miktarının bu şirkete rücu edilmesini istedi.

“SÖZ YAZARINA TELİF ÖDEDİK”

Söz konusu eserin hiçbir zaman seçim şarkısı olarak kullanılmadığının yer aldığı AKP’nin dilekçesinde eserin şarkı olarak partinin resmi internet sitesinde dahi yer almadığı, eserin sadece sözlerinin kullanıldığını iddia edildi.

Kullanılan sözlerden dolayı da söz yazarı Aşkın Tuna ile telif anlaşmalarının bulunduğunun yer aldığı dilekçede istenilen tazminat miktarının fahiş olduğu belirtilerek, davanın reddi istendi.

REKLAM ŞİRKETİ DAVAYA DAHİL EDİLDİ

AKP’nin bugüne kadar geçirmiş olduğu bütün seçimlerdeki tanıtımlarını üstlendiğini belirten Arter Reklam şirketi de davaya dahil edildi. Reklam şirketi mahkemeye sunduğu dilekçesinde bu süreç içerisinde yürütülen reklam faaliyetlerinde şarkının söz yazarı Aşkın Tuna’ya telif ücretinin ödendiğini, AKP tarafından kullanılmayan beste sebebiyle tazminat ödenmesinin hukuka ve adalete aykırı olduğunu ileri sürdü.

ÜÇ AYRI BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR ALINDI

Mahkeme dava dosyasını 2014-2015 ve 2016’da ayrı ayrı bilirkişi heyetlerine gönderdi. Bilirkişi raporlarda ortak görüş olarak eserin söz ve bestesinin bir bütün olduğu görüşü yer aldı.

İlk bilirkişi raporunda, alenileşmiş şarkıların sadece sözü ya da sadece bestesinin başka bir alanda kullanılmış olması halinde şarkının sözü okunduğunda besteyi, bestesi okunduğunda sözü hatırlatacağına dikkat çekildi.

Bilirkişiler, eserin müziği ile kullanıldığı durumlarda Selçuk Maner’den izin alınması gerektiği gibi kalabalıklar önünde müziksiz kullanılması durumunda da Selçuk Maner’den izin alınması gerektiğini belirtti. Meslek birliği paylaşımlarında eseri meydana getiren her iki tarafa da telif ödemesi yapılacağının belirtildiği raporda söz yazarı ve besteciye eşit telif ödenmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

“AKP SİYASİ ESER HALİNE GETİRDİ”

Eserin AKP tarafından siyasi bir eser haline getirildiğini belirten bilirkişiler, hiçbir ticari markanın siyasi algısı olan esere reklam ve sinema filmlerinde kullanmak istemediğine dikkat çekti.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Bestekar Selçuk Maner’in avukatı davasını ıslah ederek istediği tazminat miktarını 600 bin TL’ye çıkartırken, mahkeme 8 Aralık 2016’da davanın reddine karar verdi.

‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ isimli eserin söz yazarı Aşkın Tuna ile AKP arasında telif anlaşmasının bulunduğunu ve ücretinin de ödendiğini belirten mahkeme kararında partinin eserin sözlerini kullandığını bestesi ile birlikte kullanılmadığını belirtti.

Mahkeme eserin seçim şarkısı olarak da kullanıldığına ilişkin dosyada bir delile ulaşılamadığını belirterek eserin bestecisinin tazminata hak kazanmadığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle davayı reddetti.

DAVA İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

Selçuk Maner, avukatı aracılığıyla davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’ne Selçuk Maner tarafından yapılan başvuru dilekçesinde eserin sözü ve bestesi ile bir bütünlük arz etmesine rağmen izin alınmadığı, bilirkişi raporunda eserin AKP tarafından kullanıldığının tespitine rağmen yargılama sürecinde üç bilirkişi heyetinin değiştirildiğine dikkat çekildi.

SİYASİ ESER HALİNE DÖNÜŞTÜ

Eserin siyasi bir eser haline getirilmesi nedeniyle hiçbir ticari markanın reklam ve sinema filmlerinde eserini kullanmak istemediğini belirten Selçuk Maner dilekçesinde, ret kararının kaldırılarak davanın yeniden görülmesini istedi.

SOYUT GEREKÇELERLE VERİLEN KARAR YANLIŞ

16. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin sunulan delilleri değerlendirip tartışmadığını, bilirkişi raporlarındaki tespitleri de değerlendirmeksizin soyut gerekçelerle davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun görülmediğini belirtti. 16. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin besteci Selçuk Maner’in mali haklarının ihlal edilip edilmediğinin yasa çerçevesinde tartışılarak davanın yeniden görülmesini istedi.

Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülecek.