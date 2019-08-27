Beran Soysal kimdir? Beran Soysal nereli ve kaç yaşında?

Beran Soysal, 1988 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Ağır Roman Yeni Dünya isimli dizi ile gerçekleştiren Beran Soysal hakkında merak edilenler haberimizde... Beran Soysal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Beran Soysal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Beran Soysal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BERAN SOYSAL KİMDİR?

Beran Soysal, 3 Nisan 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında rol aldığı Ağır Roman Yeni Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Kronoloji, İçerde, Toz, Çırak, Yolculuk gibi yapımlarda yer alan Beran Soysal, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almaktadır. Beran Soysal, 1.75 metre boyunda, 72 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2016 – Altın Portakal – En İyi Erkek Oyuncu – Yolculuk

Beran Soysal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2018 – Kronoloji (Remzi) (Sinema Filmi)

2017 – İçerde (Gökhan) (TV Dizisi)

2016 – Toz (Emir) (Sinema Filmi)

2015 – Çırak (Rıfat) (Sinema Filmi)

2015 – Yolculuk (Sinema Filmi)

2012 – Jin (Sedye Taşıyan Er) (Sinema Filmi)

2012 – Ağır Roman: Yeni Dünya (Sinema Filmi)

2011-2012 – Kurtlar Vadisi Pusu (Suriyeli Tetikçi) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinan) (Sinema Filmi)

2011 – Akasya Durağı (Tinerci) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sokaklar (Gürcan) (TV Dizisi)

2010 – Kavak Yelleri (TV Dizisi)

2010 – Umut Yolcuları (Çeto) (TV Dizisi)

2006 – Eksi 18 (TV Dizisi)