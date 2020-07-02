Berat Yenilmez kimdir? Berat Yenilmez nereli, kaç yaşında?

Berat Yenilmez, 1970 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Süper Baba dizisiyle geçen Berat Yenilmez hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Berat Yenilmez nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Berat Yenilmez hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Berat Yenilmez kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BERAT YENİLMEZ KİMDİR?

Berat Yenilmez, 5 Ekim 1970 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Trabzon Maçkalı’dır. Avustralya’da Charles Sturt Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez Süper Baba dizisiyle geçen Berat Yenilmez; Seksenler dizisinde canlandırdığı Pastacı Sami karakteriyle tanınmaktadır. Ak Saçlı Delikanlılar, Böyle mi Olacaktı?, Ruhsar, Biz Size Aşık Olduk, Sırlar Dünyası, Gurbet Kadını, Gönül Yarası, Kurtlar Vadisi Terör, Kurbanlık, Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, Gurbet Kadını, Çılgın Kanal ve Erkenci Kuş gibi yapımlarda rol alan Berat Yenilmez, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Berat Yenilmez, 2012 yılında bankacı olan Seda Yenilmez ile dünya evine girmiştir.

Berat Yenilmez'in rol aldığı diziler:

Ev Yapımı (2020)

Seksenler (Pastacı Sami, 2019)

Erkenci Kuş (Nihat, 2018)

Sevda’nın Bahçesi (Eray, 2017)

Seksenler (Pastacı Sami, 2012-2017)

Çılgın Kanal (Ersin, 2009)

Ramazan Güzeldir (2009)

Hayat Kavgam (2007)

Gurbet Kadını (Üsteğmen Ali, 2003)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Komiser, 2002)

Biz Size Aşık Olduk (Berke, 2002)

Ruhsar (Selçuk, 1997)

Böyle mi Olacaktı (1997)

Ak Saçlı Delikanlılar (1995)

Süper Baba (1993)

Berat Yenilmez'in rol aldığı sinema filmleri:

Kırk Yalan (2019)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Dr. Şenol, 2017)

Kara Bela (Zabıta, 2015)

Bana Masal Anlatma (Yaşar, 2014)

Kurbanlık (Ferdi, 2008)

Kurtlar Vadisi Terör (Komutan, 2007)

Gönül Yarası (Tolga, 2004)

Berat Yenilmez'in rol aldığı Tv filmleri:

Kurban (2009)

Berat Yenilmez'in rol aldığı bazı kısa filmler:

Sus (Güray, 2012)

Yanılgılar (Şair, 2006)