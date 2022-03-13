Berdan Mardini’yi dolandırmaya çalıştığı iddia edilen futbolcu hakim karşısında

Türkücü Berdan Mardini’yi yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalıştığı iddia edilen futbolcu Tolgahan Nurhak’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada Nurhak, “Milyonluk sözleşmeye imza atıyorum, dosyada geçen para 10 bin lira” dedi.

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Türkücü Berdan Mardini'yi yardıma muhtaç bir aile için 10 bin lira isteyerek dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında “banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs” suçundan 10 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlanan futbolcu Tolgahan Nurhak ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderdiği iddianame, Gaziantep 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada futbolcu Tolgahan Nurhak hazır bulunurken, türkücü Berdan Mardini ve avukatı duruşmaya katılmadı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada söz alan futbolcu Nurhak, avukat tutmak istemediğini belirterek, savunmasını kendisinin yapacağını söyledi.

“BERDAN MARDİNİ’NİN PARASINA İHTİYACIM YOK”

İddianamede belirtilen telefon numarasını çok kullanmadığını aktaran Nurhak, olayın Gaziantep'te gerçekleştiği tarihte kendisinin sözleşmesi gereği Şanlıurfa'da bulunduğunu paylaştı. Bu olayı kendisini çekemeyen kişilerin yapmış olabileceğini belirten Nurhak,

“Benim futbolcu olarak paraya ihtiyacım yok. Berdan Mardini'nin de parasına ihtiyacım yok. Gerek transfer olacağım kulüp gerek kız arkadaşım önünde utanç verici bir durum içine düştüm. Ben Berdan Bey’e de menajerim aracılığıyla ulaştım.

Kendisi benim samimiyetime inanarak şikayetini geri çekeceğini söylemişti. Telefonumu kaybettiğim doğrudur. Ancak kaybettiğim telefonu çok önemsememiştim. IBAN numarama nasıl ulaşıldığını bilmiyorum. Suçsuzum, beraatımı talep ederim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“MİLYONLUK SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYORUM”

Duruşmanın ardından açıklama yapan futbolcu Tolgahan Nurhak, olayın Karbel Karaköprü Belediyespor'a transfer olduktan bir ay kadar sonra yaşandığını söyledi. Kendisinin de bu durumdan 7 ay sonra haberdar olduğunu kaydeden Nurhak,

“Bir futbolcunun adının dolandırıcılık dosyasına karışması gerçekten üzücü bir durum. Ancak yapmadığım bir şeyi yapmışım gibi gösterdiler. Yargılama sonucunda beraat edeceğimi biliyorum. İki telefon kullanıyordum.

Birini kaybettim ancak peşine düşmedim. Maddi yönden güçlü olduğum bu durumu umursamadım. Sözleşmem gereği ben Şanlıurfa'dayken bu olay Gaziantep'te yaşanıyor. Yakın çevrem beni tanıdığı için suçlamadı ama beni tanımayan insanlar yanlış tanıdı.

Berdan Bey’in avukatıyla da görüşüp iletişime geçtik. Zor günler geçirdim. Sakatlığımın üzerine gelen bir durumdu. Biz milyonluk sözleşmelere imza atıyoruz. Dosyada geçen miktar 10 bin lira gibi basit bir para” diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Türkücü Berdan Mardini'yi 11 Şubat 2020 tarihinde arayan bir kişi, kendisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeğeni olarak tanıttı. Gaziantep'te yaşayan durumu iyi olmayan bir aile için yardım topladıklarını aktaran şahıs, diğer ünlülerin de destek verdiği kampanya için Mardini'den 10 bin lira para talep etti.

Parayı ödemeyi kabul eden Mardini, şahsın gönderdiği mesajlardan şüphelendi. Savcılığa başvurarak şikayetçi olan Mardini'nin şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşma kapsamında Mardini'yi arayan numara ile gönderilen IBAN'ın o dönem Karbel Karaköprü Belediyespor'da forma giyen futbolcu Tolgahan Nurhak'a ait olduğu belirlendi.

Şikayetle ilgili savunması alınan futbolcu Nurhak, bahse konu telefon hattını kaybettiğini belirterek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke yetkisizlik kararıyla sanığın yerleşim yeri olan Gaziantep'e gönderildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame de Gaziantep 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. (İHA)