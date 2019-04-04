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Beren Gökyıldız: ‘İlk defa sushi yiyeceğim’
Beren Gökyıldız: ‘İlk defa sushi yiyeceğim’
'Kızım' dizisindeki oyunculuğuyla beğeni kazanan ve 'minik yıldız' olarak anılan Beren Gökyıldız, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 4 Nisan 2019 - 07:33

Ailesiyle birlikte alışveriş öncesi bir restoranda yemek yerken görüntülenen Beren Gökyıldız, yemek seçimiyle görenleri şaşırttı. Japon mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan sushi’yi tercih etmesi görenleri hayrete düşürdü. ilk defa sushi yiyeceğini ifaden minik yıldız, “Daha önce hiç sushi yememiştim. ilk defa yiyeceğim.” sözleriyle Sushi’yi deneyimlerken objektiflere yansıdı. Sushi çubuğu Waribashi’yi ilk defa kullanmasına rağmen ustaca tutmasına ise minik yıldızın adına ve şanına yakışır ‘büyümüş de küçülmüş’ sözlerini tekrar akla getirdi.