Beren Gökyıldız: ‘İlk defa sushi yiyeceğim’

Ailesiyle birlikte alışveriş öncesi bir restoranda yemek yerken görüntülenen Beren Gökyıldız, yemek seçimiyle görenleri şaşırttı. Japon mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan sushi’yi tercih etmesi görenleri hayrete düşürdü. ilk defa sushi yiyeceğini ifaden minik yıldız, “Daha önce hiç sushi yememiştim. ilk defa yiyeceğim.” sözleriyle Sushi’yi deneyimlerken objektiflere yansıdı. Sushi çubuğu Waribashi’yi ilk defa kullanmasına rağmen ustaca tutmasına ise minik yıldızın adına ve şanına yakışır ‘büyümüş de küçülmüş’ sözlerini tekrar akla getirdi.