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Beren Saat boşanma iddialarına son noktayı koydu
Uzun süredir eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat, dün akşam bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Saat, haklarında çıkan boşanma iddialarını yalanladı.
Magazin 27 Mart 2019 - 09:46

Doğum gününde yıllar önce trafik kazasında  kaybettiği eski sevgilisiyle alakalı paylaşım yapan güzel oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun evliliklerinin yolunda gitmediği ve boşanacakları iddiası magazin kulislerinde bomba etkisi yaratmıştım. Çıkan bu iddiaların ardından bir açıklama yapmayan Beren Saat, iddiaları yalanladı.

BEREN SAAT SON NOKTAYI KOYDU

Yeni dizisinin çekimlerinin 4 gün önce başladığı ve sette çok eğlendiğini söyleyen Beren Saat, dün akşam bir mekanda çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Saat, boşanma iddialarına da son noktayı koydu.

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