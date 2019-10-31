Beren Saat çareyi tuvalette buldu!

Eşi Kenan Doğulu ile arasının bozuk olduğu yönünde haberlerle gündemde olan oyuncu Beren Saat, her ne kadar bu iddialarla ilgili sessizliğini korusa da takındığı tavırlarla kafaları karıştırmaya devam ediyor. Saat son olarak geçen gün yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu’nun oyununu izlemek üzere gittiği yerde görüntülendi. Muhabirlerin kendisine sorular yöneltmesi üzerine, “Esra’nın yanına gidiyorum” ifadelerini kullanan Beren Saat aceleci tavırlar sergiledi. Güzel oyuncu kendisine yöneltilen “Ayrılık haberleri çıktı. Boşanacağınız söylendi. Eve dönecek misiniz? Kenan Bey’in konserine ne zaman gideceksiniz?” ve “Aşk-ı Memnu benzeri bir dizide tekrar Kıvanç Tatlıtuğ ile oynar mısınız?” şeklindeki sorularına yanıt vermedi.

TUVALETE SAKLANDI

Sorulara cevap vermek istemeyen Saat, muhabirlerden uzaklaşmak adına bir ara ters yürüyen merdivenden kaçmaya çalıştı. Muhabirlerin uyarısıyla doğru merdivenlere yönelen oyuncu, görüntü vermemek için tuvalete saklandı. Yaklaşık 15 dakika saklanan ancak görüntülenmekten kaçamayacağını anlayan oyuncu, görevlilerin yardımıyla kulise gitti.