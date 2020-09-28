Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 senesinde ABD’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Uzun süredir boşanacakları iddia edilen ikili sosyal medya sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla bu iddiaları çürütmüştü. Şimdilerde ise Beren Saat cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
BEREN SAAT SON KAREYİ SİLDİ
Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile paylaşım yapan Saat’in fotoğrafına beğeni yağdı. Ancak güzel oyuncunun Kenan Doğulu ile olan son paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı.