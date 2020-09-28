Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi

Oyuncu Beren Saat, boşanmanın eşiğinden döndüğü Kenan Doğulu’yla olan son fotoğrafını sosyal medya sayfasından sildi. Saat'in yaptığı bu hamle akıllara ayrılık dedikodularını getirdi.

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 senesinde ABD’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Uzun süredir boşanacakları iddia edilen ikili sosyal medya sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla bu iddiaları çürütmüştü. Şimdilerde ise Beren Saat cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

BEREN SAAT SON KAREYİ SİLDİ



Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile paylaşım yapan Saat’in fotoğrafına beğeni yağdı. Ancak güzel oyuncunun Kenan Doğulu ile olan son paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı.