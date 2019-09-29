Beren Saat, fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu açıkladı

Beren Saat, fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu açıkladı

Eşi Kenan Doğulu ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat İstanbul gecelerinde görüntülendi! Geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan Beren Saat'in, Fransız Dj Maga ile yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Saat, fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Beren Saat yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aşk -ı Memnu’nun bölümlerinin hala büyük reyting getirmesine, “İlgiden memnunum fakat ben izlemiyorum” dedi.

‘FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM’

Son zamanlarda eşi Kenan Doğulu ile sık sık ayrılık haberleri ile gündeme gelen Beren Saat’in bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Magazin Burada’nın haberine göre, Ünlü oyuncu, DJ Maga ile görüntülerinin çıkmasına “Evet o fotoğraftaki benim ” dedi.

