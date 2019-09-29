Beren Saat, fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu açıkladı
Beren Saat yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aşk -ı Memnu’nun bölümlerinin hala büyük reyting getirmesine, “İlgiden memnunum fakat ben izlemiyorum” dedi.
‘FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM’
Son zamanlarda eşi Kenan Doğulu ile sık sık ayrılık haberleri ile gündeme gelen Beren Saat’in bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Magazin Burada’nın haberine göre, Ünlü oyuncu, DJ Maga ile görüntülerinin çıkmasına “Evet o fotoğraftaki benim ” dedi.