Beren Saat: Herkese moleküllerimden gönderiyorum

Uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına Atiye adlı dizi ile çıkan Beren Saat, sosyal medya hesabını son derece nadir kullanan isimler arasında yer alıyor. Durum böyle olunca da Saat’in yaptığı hemen her paylaşım uzun süre konuşuluyor.

Başarılı oyuncu bu defa Anneler Günü üzerine yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Corona virüsü günlerinde bu özel günde annesinden ayrı kalmak zorunda olan Saat kutlama için yazdıklarıyla mistik öğeler taşıyan dizisi Atiye’den alıntılar yapmış gibi durdu.

İşte Beren Saat’in o çok konuşulan, sosyal medyada Trend olmasına yol açan yazısı:

“Ben size gelemiyorum ama nihayet siz Cadde'de yürüyüş yapabileceksiniz. Bilincim sizinle olacak. Doğa Ana ne yaptığımızı düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Hatalarımızı anlayana kadar da çıkartmayacak belli ki. Hasret çekmeyi öğrendi bilmeyenlerimiz; kaynaklarımızı ve enerjimizi doğru kullanmayı, detaylara takılmamayı öğrendik.

Kelebek etkisinin hasta bir bünyede nasıl sonuçlar yarattığını, birbirimize karşı sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu anlamaya başladık. Bugüne ailesinden birini kaybetmemiş, şanslı bir gezegen sakini olduğum için ve doğru işleyen sağlık sistemimiz için Evren’e teşekkür ederek başlıyorum.

Bu yıl Anneler Günü’ne denk gelen Efe’nin Doğum Günü için Annesi Nil Güray’a onu sarmalayacak sevgi enerjisi gönderiyorum. Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimden biraz biraz gönderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeninizin yanında olamasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Onlar titreşimlerimizi hep hisseder. Kollektif Anne Sevgisi Meditasyonu yapalım. Biz buradan çıkarız, biraz sabır. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, bu ayrı geçirilen son günümüz olsun”