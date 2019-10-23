Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yeniden aynı projede yer alacak mı?

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yeniden aynı projede yer alacak mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da birlikte rol alan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, yeniden farklı bir projede bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Aşk-ı Memnu’da birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'nun senaristi Ece Yörenç, “Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u oynatacağım bir senaryo elimde hazır” açıklamasında bulundu.

BEREN SAAT’TEN TEBESSÜMLÜ YANIT

Aşk-ı Memnu'nun senaristi Ece Yörenç’in, Beren Saat'le birlikte katıldığı bir panelde yaptığı açıklama, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını sevindirdi. 2. Sayfa’nın haberine göre, Yörenç'in “Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u oynatacağım bir senaryo elimde hazır” sözlerine Saat ‘in gülerek karşılık vermesi iddiaları güçlendirdi.