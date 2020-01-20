Beren Saat kimdir? Beren Saat’in hayatı: kaç yaşında, aslen nereli?

Atiye dizisi ile ekranlara dönen Beren Saat özel yaşamı ile de adından sıkça söz ettiren oyunculardan. Kenan Doğulu ile evliliği ve ayrılık iddiaları ile de bol bol konuşuldu. Türkiye'nin Yıldızlar Yarışması'nda ikinci olduktan sonra şöhret basamaklarını bir bir çıkan Beren Saat hakkında merak ettikleriniz haberimizde. Beren Saat kaç yaşında ve nerelidir? İşte genç oyuncunun hayatına dair merak edilenler...

Beren Saat, 26 Şubat 1984 yılında Ankara'da doğdu. Baba tarafından aslen Gümüşhane'lidir. Beren Saat 1,67 metre boyunda, 53 kilo ve Balık burcudur.

BEREN SAAT KİMDİR? ADIM ADIM OYUNCULUK KARİYERİ…

Beren Saat üniversite öğrenimini Başkent Üniversitesi’nde gördü. 2004 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı. Aynı yarışmada Engin Akyürek de yarışmış ve erkeklerde birinci olmuştu. Beren Saat’in ilk dizi projesi Aşkımızda Ölüm Var oldu. İlerleyen yıllarda Hatırla Sevgili dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteri ile çok sevildi. Daha sonra Bihter karakteri ile Reşat Nuri’nin ünlü romanı Aşk-ı Memnu’nun dizileştirdiği projede yer aldı. Burada rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül) ile birlikte fenomen haline geldi. Her iki oyuncu da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleştirildi. Bihter karakteri, Beren Saat’e 2009 Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi.

Ardından Beren Saat, Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisiyle de geniş kitlelerce konuşuldu. Bu dizide tecavüze uğrayan bir genç kızı canlandırdı. Başrolü paylaştığı isimlerden biri de Türkiye’ni Yıldızları’ndan arkadaş Engin Akyürek’ti.. Beren Saat sinema fimleri ile de çok sevildi. Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu ile evlendi. Sıkça çıkan ayrılık haberlerine rağmen ikilinin evliliği sürüyor.

Tüm bu şöhret ona Osmanlı’nın en güçlü kadınlarından biri olan Kösem Sultan rolünü getirdi. Ancak Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisi beklenen ilgili bulamadı. Beren Saat dizi projelerine uzak dururken Atiye ile dönüş yaptı. Netflix projesi olan Atiye’de Beren Saat başrolde oynuyor.

Beren Saat'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019-2020 – Atiye (Atiye) (TV Dizisi)

2017 – Arama (Çiçekçi) (Sinema Filmi)

2016 – Kürk Mantolu Madonna (Maria Puder) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşam Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Minyonlar (Scarlet Overkili Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2014 – 9on (Emine) (Sinema Filmi)

2013-2014 – İntikam (Yağmur) (TV Dizisi)

2013 – Benim Dünyam (Ela) (Sinema Filmi)

2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2010-2012 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Fatmagül) (TV Dizisi)

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Barbie Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2009 – Gecenin Kanatları (Gece) (Sinema Filmi))

2008 – Güz Sancısı – Elena – Oyuncu

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Bihter) (TV Dizisi)

2007 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2006-2008 – Hatırla Sevgili (Yasemin) (TV Dizisi)

2004-2006 – Aşka Sürgün (Zilan) (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Nermin) (TV Dizisi)

Ödülleri:

2008 – Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Hatırla Sevgili

2009 – Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2009 – Kabataşlılar Derneği En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Güz Sancısı

2009 – Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2009 – Beykent Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu – Aşk-ı Memnu

2010 – Sinema Burda Festivali Genç Oyuncu – Gecenin Kanatları

2010 – Elle Style Awards Stil Sahibi Kadın Oyuncu

2010 – Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2010 – Ayaklı Gazete En İyi Dram Kadın Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2010 – Türkiye Konuşuyor Dergisi Yılın En İyi Dizi Oyuncusu – Aşk-ı Memnu

2010 – Kadir Has Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Aşk-ı Memnu

2010 – Galatasaray Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Dizi-Sinema Oyuncusu – Aşk-ı Memnu

2010 – Marmara Üniversitesi Dizi Oyuncusu (Kadın) – Aşk-ı Memnu

2011 – Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2011 – Doğuş Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2011 – Reklamcılar Derneği En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2011 – 2. Quality Magazin Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2011 – Esenler Belediyesi Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2011 – Dumlupınar Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2012 – Kadir Has Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2012 – Ayaklı Gazete Yılın en iyi drama kadın oyuncusu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2012 – Haydarpaşa Lisesi Zirvedeki Oyuncu (Kadın) – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2012 – 11. ROTABEST Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2012 – 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2012 – Şişli Meslek Yüksekokulu En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül’ün Suçu Ne?

2013 – TUROB Teşekkür Ödülü – Aşk-ı Memnu

2013 – Bilkent Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu – Fatmagül’ün Suçu Ne?