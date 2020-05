Beren Saat kocası Kenan Doğulu’nun yeni yaşını kutladı

Geçen yıl evliliklerinde ciddi sorunlar yaşayan ve ayrılacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, karantina sürecinden barışmış olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

46 yaşına giren kocası Kenan Doğulu için aşk şiiri yazdığı söylenen Beren Saat, sosyal medya hesabından baş başa göründükleri bir fotoğraf paylaştı ve bunun üzerinden yazdıklarıyla da eşinin doğum gününü kutladı.

Beren Saat, eşinin doğum gününü kutlarken kullandığı “Her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi” sözleriyle bir albüm hazırlığında olduğunu düşündürürken, kutlamasının sonunda kullandığı “Beceremediğimiz evlilik olsun” satırları dikkat çekti.

İşte Saat’in kafa karıştıran o satırları:

“Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun…”