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Beren Saat paylaşımıyla ezber bozdu
Beren Saat paylaşımıyla ezber bozdu
Sosyal medya hesapları üzerinden ünlü isimlerin ev kalmamızı öğütleyen paylaşımlarına bolca rastlıyoruz. Ancak Beren Saat aynı mesajı çok daha farklı bir pozla vererek adeta ezber bozdu.
Magazin 27 Mart 2020 - 08:22

Corona virüsü salgını nedeniyle yetkililerin “evde kalın” çağrılarını dinleyen ve bu mesajı takipçileriyle paylaşan ünlü isimler kendilerini karantinaya aldı.

Bu dönemde kendileri gibi evde kalan insanlara moral olmak için çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

Bazı ünlü isimler ise paylaştıkları fotoğraf ve videolarla sevenlerine mesaj veriyor. Bu isimlerden birisi de Beren Saat oldu. Saat evde spor yaparken çekilen bir fotoğrafını Instagram’a yükledi. Fotoğrafın altına ise “güçlü kal” notunu düştü.

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