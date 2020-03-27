Beren Saat paylaşımıyla ezber bozdu
Corona virüsü salgını nedeniyle yetkililerin “evde kalın” çağrılarını dinleyen ve bu mesajı takipçileriyle paylaşan ünlü isimler kendilerini karantinaya aldı.
Bu dönemde kendileri gibi evde kalan insanlara moral olmak için çeşitli paylaşımlar yapılıyor.
Bazı ünlü isimler ise paylaştıkları fotoğraf ve videolarla sevenlerine mesaj veriyor. Bu isimlerden birisi de Beren Saat oldu. Saat evde spor yaparken çekilen bir fotoğrafını Instagram’a yükledi. Fotoğrafın altına ise “güçlü kal” notunu düştü.