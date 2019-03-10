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Beren Saat: Savaşmak yorucu
Beren Saat: Savaşmak yorucu
Oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme dair göndermede bulundu.
Magazin 10 Mart 2019 - 09:54

Şimdilerde attığı her adımla yaptığı her açıklamayla magazin gündeminde ses getiren oyuncu Beren Saat, Fransız tasarımcı CLÉA LALA’nın bir çalışması üzerinden hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne bir göndermede bulundu hem hayatına dair mesajlar verdi. Müzisyen eşi Kenan Doğulu ile ayrılacağı konuşulan ancak yaptığı açıklamalarla kafa karıştırmaktan daha öteye gitmeyen Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine kafalarda soru işareti yarattı. Doğum gününde verdiği mesajla evliliğinin kötü gittiği algısı yaratan Saat sonrasında sosyal medya hesabında yaptığı değişikliklerle iyiden iyiye kafa karıştırmıştı. Saat son olarak Fransız bir tasarımcının işini hesabından paylaştı. Üzerinde; ‘Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı var, çünkü ataerkillikle savaşmak yorucu’ notu bulunan bir çalışma paylaşan Saat on bini aşkın beğeni bir o kadar da yorum aldı.


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