Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı mı?

2014 senesinde nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinde kriz çıkmış ve çift aylardır bir araya gelmiyordu. Evliliklerinde buhran dolu günler yaşayan Beren Saat’in ünlü bir DJ ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Boşanacakları konuşulan çiftten ise kafaları karıştıran bir haber geldi.

‘BARIŞTILAR’ İDDİASI

Bir süre sonra Kenan Doğulu’nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat’e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat’in ‘masumiyetini kaybettin’ paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi. 5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat’in DJ Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu. Haklarında her gün farklı bir iddia edilen ikilinin hakkında bugün ortaya bambaşka bir iddia atıldı. Kanal D’de yayınlanan bir magazin programının haberine göre, çiftin aylar sonra barıştığı ve Beren Saat’in evine geri döndüğü öne sürüldü.