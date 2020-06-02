Beren Saat’in doğum günü mesajını Kenan Doğulu beğenmedi

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun 46. yaş gününü sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı. Paylaşımını, "Beceremediğimiz evlilik olsun" sözleri ile bitiren Saat, sosyal medyaya yine damga vurdu. Kenan Doğulu'nun, Beren Saat'in kendisine yazdığı notu beğenmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kenan Doğulu ile evliliğinde boşanma aşamasına kadar gelen Beren Saat eşi ile arasını kısa süre önce düzeltmişti. Ayrıldılar, ayrılacaklar derken ilişkilerine yeni bir şans veren Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun doğum gününü kutladı. Instagram’dan paylaşım yapan Saat’in sözleri yine sosyal medyada alay konusu oldu.

KENAN DOĞULU DOĞUM GÜNÜ MESAJINI BEĞENMEDİ



Beren Saat, “Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük, hıçkırarak ağladık. İdol olduk, hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk. Sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirmize muse olduk. Tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa tasir harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun” ifadelerini kullanmıştı. Doğulu’nun, Beren Saat’in paylaştığı doğum günü karesini beğenmeyip yorum yapmaması bazı takipçilerin dikkatini çekti.