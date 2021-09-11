Beren Saat’in ilk aşkı Efe’nin kardeşi evlendi, Kenan Doğulu sahneden inmedi

Oyuncu Beren Saat, 2004'te vefat eden ilk aşkı Efe Güray'ın kardeşi Yaman Güray'ın Ankara'daki düğününe katıldı. Eşi Kenan Doğulu da gecede sahneye çıkarak davetlileri coşturdu.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu Beren Saat’in ilk aşkı Efe Güray, 2004 yılında henüz 19 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Eski sevgilisinin ailesiyle bağını hiç koparmayan Beren Saat dün akşam, Efe’nin diş doktoru olan kardeşi Yaman’ın düğün törenine katıldı.

Ankara’da gerçekleşen düğün töreninde Beren Saat’e eşi Kenan Doğulu da eşlik etti.

Gece boyunca sahneden inmeyen Kenan Doğulu, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kenan Doğulu bir ara şarkı söylerken gelin ve damada sarılarak destek oldu.

Yaman Güray, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“EFE HAYATIMIN AŞKIYDI”

Beren Saat, verdiği bir röportajda “Efe benim hayatımın aşkıydı… Onu trafik kazasında kaybettim. Morgta son bir kez görüp ona dokunmak istedim. İlerde ‘onu neden son kez öpmedim’ diye pişmanlık duyabilirdim. Annem yanımdaydı. Engel olmadı. Orada o morgda, sevdiğim adama bakarken ‘birinci hayatım bitti, şimdi ikinci hayatımdayım. Artık başka biriyim’ demişti.