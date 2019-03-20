Beren Saat’in suskunluğu

Nişantaşı'ndaki bir kafede dijital bir platform için çekeceği dizinin görüşmeleri için toplantı yapan Beren Saat, çatırdayan evliliği nedeniyle zor günler geçirse de sonunda kendisini işine verdi.

Göbeklitepe adlı dizide özel güçleri olan bir kadını canlandırmaya hazırlanan Saat, arkadaşlarıyla girdiği bir kafede yaklaşık iki saat toplantı yaptı. Son dönemde evliliğindeki sıkıntılı süreç nedeniyle zor günler yaşayan Beren Saat’in bir ara bir büfeden beş paket sigara aldırması dikkat çekti.

Fark edilmemek için mekanın içindeki en arka masaya oturduğu görülen Saat’in çıkışta zoraki olarak objektiflere tebessüm edip, yüzük parmağındaki alyansını çıkardığı görüldü.

Saat yakında başlayacak proje için toplantı yaptıklarını söylerken bu sırada yanındaki set ekibinden bir kişinin ünlü oyuncunun önüne geçerek eliyle objektifleri kapatmaya çalışması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Ünlü oyuncu, eşi Kenan Doğulu ile evlerini ayırdığı ve boşanacakları iddiaları karşısında sessizliğini korurken, set ekibiyle bindiği bir minibüsle gözden kayboldu.