Beren Saat’le ayrılacakları iddia edilen Kenan Doğulu’dan sürpriz paylaşım

Oyuncu Beren Saat ile gelecek hafta boşanacakları iddia edilen şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam sosyal medya sayfasından 'Benimle Kal' isimli şarkısını paylaştı. Doğulu'nun bu paylaşımı akıllara boşanma arefesinde olan Beren Saat'i getirdi.

Başarılı oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde sade ve romantik bir düğünle evlendi. Malibu’da kumsalda gerçekleşen düğüne çiftin yakın arkadaşları katıldı. Evlilikleri hakkında bir süredir boşanma haberleri çıkan çiftin 28 Mart’ta boşanacakları iddia edildi.

BEREN SAAT’E GÖNDERME Mİ YAPTI?

Bu haberlerden sonra herhangi bir açıklamaya yapmayan çiftin paylaşımları ise dikkat çekti. Şarkıcı Kenan Doğulu’nun sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşım, boşanacakları iddia edilen eşi Beren Saat’e gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

KENAN DOĞULU EVLİLİĞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Kenan Doğulu’nun 5 yıllık evliliğini kurtarma çabası içinde olduğu ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığı da söylentiler arasındaydı.

