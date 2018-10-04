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Beren Saat’ten arı paylaşımı
Beren Saat’ten arı paylaşımı
Oyuncu Beren Saat 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle arıların önemine değinen bir paylaşımda bulundu.
Magazin 4 Ekim 2018 - 15:43

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hayvan sever kimliğini de her fırsatta gözler önüne seren oyuncu Beren Saat, bu defa 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için bir paylaşımda bulundu. Arıların hayatımızdaki önemine değinen bir paylaşımda bulunan Saat görüntüler de kullandığı iletisinde şu ifadelere yer verdi: “Soframıza gelen gıdaların 3’te 1’ini arılara borçluyuz. Arılar tehdit altında! En büyük riski arılara zarar veren pestisitler oluşturuyor. Sen de kampanyaya katıl, Avrupa Birliği’nde yasaklanan tarım ilaçları Türkiye’de de yasaklansın!”

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