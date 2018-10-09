Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Beren Saat’ten dünya için bir film
Beren Saat’ten dünya için bir film
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla kendisini doğaya adadığını gösteren Beren Saat son projesinin müjdesini de yine sosyal medya üzerinden verdi.
Magazin 9 Ekim 2018 - 07:54

Bir süredir ekranlarda yeni bir proje ile görünmeyen oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisini sosyal sorumluluk projelerine adadığını gösterdi. Kısa bir süre önce arıların önemiyle ilgili paylaşımda bulunan Saat, son olarak da kalabalık bir grupla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. ‘Dünya için bir film’ notunu düştüğü fotoğrafına çok sayıda beğeni alan Saat aynı zamanda büyük bir özenle yaklaştığı doğa dostu hareketleri için de övgü aldı.

İLGİLİ HABERBeren Saat'ten arı paylaşımı

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler