Beren Saat’ten dünya için bir film

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Bir süredir ekranlarda yeni bir proje ile görünmeyen oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisini sosyal sorumluluk projelerine adadığını gösterdi. Kısa bir süre önce arıların önemiyle ilgili paylaşımda bulunan Saat, son olarak da kalabalık bir grupla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. ‘Dünya için bir film’ notunu düştüğü fotoğrafına çok sayıda beğeni alan Saat aynı zamanda büyük bir özenle yaklaştığı doğa dostu hareketleri için de övgü aldı.