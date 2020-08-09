Beren Saat’ten eşi Kenan Doğulu’ya mayolu poz

Eşi Kenan Doğulu ile arasını düzelttikten sonra onunla birlikte Çeşme tatiline çıkan Beren Saat, buradan paylaştığı fotoğraf ile tatilinin nasıl geçtiğini göstermiş oldu.

Kısa bir süre önce Atiye dizisinin üçüncü sezon çekimleri için sete giren ve buradan paylaşımlarda bulunan Beren Saat, çekimlere verilen arada eşi Kenan Doğulu ile birlikte tatile çıktı.

Aralarındaki buzları eritmiş gibi görünen çift, tatil için Çeşme’yi tercih ederken Beren Saat buradan paylaştığı kareler ile tatilinin nasıl geçtiğini gözler önüne seriyor.

Saat, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım için Kenan Doğulu’nun çektiği bir kareyi tercih etti.

Hasır şapka ile yüzünü kapatan Saat, kırmızı mayosu ile beğeni topladı.