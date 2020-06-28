Beren Saat’ten Kenan Doğulu paylaşımı geldi…

Oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve yazdığı satırlarla eşi Kenan Doğulu'ya olan desteğini ve sevgisini gösterdi.

Karantina sürecinde evliliklerindeki sorunları çözmeyi başaran ve sonrasında mutlu bir tablo çizen Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında kısa bir süre önce yeniden ayrılacaklarına dair bir iddia ortaya atılmıştı.

Tüm yaşananlardan sonra Beren Saat’in kendisine bir ev aradığı şeklinde ortaya atılan bu iddialar yalanlamayınca kafalar iyice karışmıştı.

Beren Saat’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım bu iddiaların önüne geçecek cinsten oldu.

Genç kadın eşinin uzun bir zaman sonra verdiği ilk konserinin ardından çekilmiş bir kareyi “Bir kuşun esintiyi bulması gibi” notuyla paylaştı.