Beren Saat’ten Kenan Doğulu paylaşımı

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ilişkisi mutlu bir şekilde devam ediyor. Çift son olarak birlikte oldukları fotoğraflarını sevenlerin beğenisine sundu.

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

BUZLAR ERİDİ

Geçtiğimiz yıl eşi ile ciddi sorunlar yaşayan Saat, Kenan Doğulu ile bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Altı senedir evli olan çiftin paylaşımı takipçilerinden 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı. İkili, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 6. yılını yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı.



