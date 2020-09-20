Beren Saat’ten Kenan Doğulu paylaşımı
Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.
BUZLAR ERİDİ
Geçtiğimiz yıl eşi ile ciddi sorunlar yaşayan Saat, Kenan Doğulu ile bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Altı senedir evli olan çiftin paylaşımı takipçilerinden 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı. İkili, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 6. yılını yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı.