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Beren Saat’ten ‘mutluyum’ pozu
Beren Saat’ten ‘mutluyum’ pozu
Geçtiğimiz gün arasının bozuk olduğu eşi Kenan Doğulu ile birlikte sarmaş dolaş bir şekilde görüntülenen Beren Saat'ten mutluluk paylaşımı.
Magazin 8 Kasım 2019 - 07:20

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evliliğinin kötü gittiği sinyallerini veren ve özellikle son birkaç aydır karamsar paylaşımlarda bulunarak sevenlerini üzen Beren Saat sonunda kendisine dair keyifli bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Eşi Kenan Doğulu ile sarmaş dolaş bir halde dolaşırken görüntülenmesinden sadece bir gün sonra Instagram hesabı üzerinden yüzünün güldüğü bir fotoğrafını paylaşan Saat’in bu karesi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.


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