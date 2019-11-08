Beren Saat’ten ‘mutluyum’ pozu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evliliğinin kötü gittiği sinyallerini veren ve özellikle son birkaç aydır karamsar paylaşımlarda bulunarak sevenlerini üzen Beren Saat sonunda kendisine dair keyifli bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Eşi Kenan Doğulu ile sarmaş dolaş bir halde dolaşırken görüntülenmesinden sadece bir gün sonra Instagram hesabı üzerinden yüzünün güldüğü bir fotoğrafını paylaşan Saat’in bu karesi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



