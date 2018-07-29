Beren Saat’ten “Mutluyuz” pozu

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Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat’in, geçtiğimiz günlerde ayrılacaklarına dair ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak ikili, evliliklerinin pek de iyi gitmediğine yönelik dedikodularla sık sık gündeme gelse de “Boşanacaklar” iddiasına sessiz kalmış herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Doğulu ve Saat, dün evlilik hayatlarında her şeyin yolunda gittiğini haykırırcasına bir poz ile dosta düşmana “Biz mutluyuz” mesajı verdi. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile 4'üncü evlilik yıl dönümünü bu fotoğraf karesiyle kutladı. İkilinin hayranları fotoğrafın altına çok sayıda yorum yaptı ve mutluluklarının daim olmasını diledi.

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