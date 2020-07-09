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Beren ve Esra’nın düeti
Beren ve Esra’nın düeti
Arkadaşlıkları Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde başlayan Beren Saat ile Esra Dermancıoğlu, Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendirdi.
Magazin 9 Temmuz 2020 - 07:54

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını sürdürmeyi başaran ve zaman zaman kız kıza çıktıkları gezmelerde muhabirlere de yakalanan Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu karantina dönemi boyunca buluşma fırsatı bulamamıştı.

Esra Dermancıoğlu bu süre zarfında sosyal medya hesabından renkli ve eğlenceli paylaşımlar yaparak takipçileriyle olan etkileşimini sürdürdü.

Başarılı isim dün akşam da yakın arkadaşı Beren Saat ile bir araya geldi ve sevenlerine bir sürpriz yaptı. Dermancıoğlu yakın arkadaşı ile bir Sezen Aksu şarkısı seslendirdi.

 

Son güncelleme: 07:56 - 09.07.2020
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