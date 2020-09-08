Beren ve Kenan, Acun’un teknesine konuk oldu

Hız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.

Aralarındaki buzları erittikten sonra birlikte daha çok vakit geçirmeye başlayan ve sosyal medya hesaplarından da bu keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti bu defa takipçilerinin karşısına çok farklı bir şekilde çıktı.

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu sürat teknesine binen ve bizzat Ilıcalı’nın kullandığı teknede son derece hızlı bir yolculuk yapan çiftten Kenan Doğulu Instagram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla dikkat çekti.

O anları Doğulu Instagram hikayesinde paylaştı. “Acun bizi biraz gezdirdi” notunu düştü.