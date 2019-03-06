Beren Saat’ten toplu temizlik

Geride bıraktığımız gün yeni yaşına giren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Beren Saat, sosyal medya hesabında temizliğe girişti. Kocası Kenan Doğulu ile arasına kara kedi girdiği yönünde haberler yapılan Beren Saat bu konuda bir açıklamada bulunmazken, konserine gitmediği eşinin bununla ilgili yaptığı paylaşımın altına kalp emojisi koyarak durumu kurtarmaya çalışan Saat, sosyal medya hesabından eşiyle olan pek çok fotoğrafını silerek dikkat çekti. Bundan dört yıl önceki doğum gününde çekilmiş bir fotoğrafın dışında aynı zamanda eski sevgilisinin bir karesini de hesabında bırakan Beren Saat bunun dışında özel hayatına dair bir fotoğraf bırakmadı.