Berfin Nilsu Aktaş kimdir? Berfin Nilsu Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Berfin Nilsu Aktaş, 1998 doğumludur. Televizyon dünyasına ilk kez Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adım atan Berfin Nilsu Aktaş hakkında merak edilenler haberimizde... Berfin Nilsu Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde, Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandıran Berfin Nilsu Aktaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berfin Nilsu Aktaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BERFİN NİLSU AKTAŞ KİMDİR?

Berfin Nilsu Aktaş, 1998 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2018 yılında; Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Starı yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Berfin Nilsu Aktaş’ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisidir. Dizide Gökçe karakterine hayat veren Berfin Nilsu Aktaş, 1.70 metre boyunda ve 52 kilodur.

Berfin Nilsu Aktaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Gökçe) (TV Dizisi)

2019 – Rastlantı (Sinema Filmi)