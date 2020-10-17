Berfu-Eser Yenenler çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Geçen yıl evlenen ve çocukları Kuzey’i kucaklarına alan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, geçen hafta ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Berfu Yenenler dün de Instagram hesabından bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Yenenler, erkek bebek beklediklerini söyledi.

3 SAAT ECEL TERLERİ

Karantina döneminde orman içinde bir eve yerleşen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler önceki gün talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, Kuzey’i alıp bahçeye koştu. Aile, üç saat boyunca ecel terleri döktü.