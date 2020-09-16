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Berfu ile Eser Yenenler’in kedisi corona oldu
Berfu ile Eser Yenenler’in kedisi corona oldu
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kedisinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yenenler, "Kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona virüsünü kaptı" dedi.
Magazin 16 Eylül 2020 - 10:28

Oyuncu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, kedisinin corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Instagram’dan paylaşım yapan Yenenler, “Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“SOKAK KEDİLERİYLE KAVGADA KAPTI”

* Biz corona virüsünden kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyseki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde.

ŞEHİRDEN UZAKLAŞMIŞLARDI

Yenenler çifti, pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçirmişti.

Berfu Yenenler, haftalar önce çektiği bir videoda yeni evlerini tanıtarak “İstanbul’dan uzaktayız. Dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var” demişti.

 

Son güncelleme: 10:43 - 16.09.2020
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