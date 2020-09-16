Berfu ile Eser Yenenler’in kedisi corona oldu

Berfu ile Eser Yenenler’in kedisi corona oldu

Oyuncu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, kedisinin corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Instagram’dan paylaşım yapan Yenenler, “Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“SOKAK KEDİLERİYLE KAVGADA KAPTI”

* Biz corona virüsünden kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyseki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde.

ŞEHİRDEN UZAKLAŞMIŞLARDI

Yenenler çifti, pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçirmişti.



Berfu Yenenler, haftalar önce çektiği bir videoda yeni evlerini tanıtarak “İstanbul’dan uzaktayız. Dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var” demişti.