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Berfu Yenenler duyurdu! Eser Yenenler ikinci kez baba oluyor
Berfu Yenenler duyurdu! Eser Yenenler ikinci kez baba oluyor
Komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
Magazin 13 Ekim 2020 - 10:46

Geçen yıl evlenen ve çocukları Kuzey’i kucaklarına alan komedyen Eser Yenenler ile Berfu Yenenler’den güzel bir haber daha geldi. Berfu Yenenler, oğulları Kuzey ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşarak, hamile olduğunun müjdesini verdi.

“KUZEY’E KARDEŞ GELİYOR”

Yenenler, paylaşımına “Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey’e kardeş geliyor” notunu düştü.

Berfu Yenenler’in paylaşımı.

“KUZEY EMMİ ABİ OLUYOR”

Eser Yenenler ise güzel haberi “Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor. Kuzey emmi abi oluyor” notu ile duyurdu.

CİNSİYETİNİ AÇIKLAMADI

Çifte çok sayıda tebrik mesajı gelirken Yenenler, bebeğinin cinsiyeti ve kaç aylık olduğuyla ilgili detay vermedi.

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Son güncelleme: 10:49 - 13.10.2020
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