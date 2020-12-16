Berfu Yenenler: Huni takıp gezmeme çok az kaldı

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Yenenler, karnı burnunda karesine, "Bu sıralar çok yoruluyorum" diye hamilelik sıkıntılarından bahsederek, "Huni takıp gezmeme çok az kaldı" mesajını yazdı.

Komedyen Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, ilk çocukları Kuzey’i 2019 yılında kucaklarına aldı.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, hamileliğinde altıncı ayı geride bıraktı. 25 yaşındaki Yenenler, yeni karnı burnunda pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Berfu Yenenler, gönderisine şu notu düştü: “24+3 göbüşü… Biraz sohbet edelim. Bu sıralar çok yoruluyorum aslında bu haftalar kolaydır ama bende aşırı bir uyku hali, aşırı bir yorgunluk, inanılmaz bir baş ağrısı… Kuzey de çok çok çok yardımcı oluyor sağ olsun. Huni takıp gezmeme çok az kaldı. Sizde durumlar ne? Bir de tutulma mutulma bir şeyler vardı. Ooo, her şey süper.”

“METE EMMİ, SAĞLIKLI KUCAĞIMIZA GEL”

Yenenler, kısa süre önce, doğacak olan oğluna Mete ismini vereceklerini duyurmuştu.

Miss Turkey 2015’te dördüncü güzel seçilen Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer vermişti:

“Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için cok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. ‘Mete’ emmi, sağlıkla kucağımıza gel.”