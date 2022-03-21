Berfu Yenenler’den Demet Akalın’a ağır gönderme

Şarkıcı Demet Akalın, Instagram'da oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in videosunu yayınlayan bir magazin sayfasına "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayy..." yorumunu yazmıştı. Akalın'ın sözlerine Berfu Yenenler'den yanıt geldi.

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Geçen günlerde Instagram’da bir magazin sayfası, Eser-Berfu Yenenler çiftinin eğlenceli bir videosunu, “Gülmekten sandalyeden düştüm” notuyla yayınladı. Şarkıcı Demet Akalın da paylaşıma “Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayy…” yorumunu yaptı. Akalın’ın bu yorumu Berfu Yenenler’i kızdırdı. Yenenler, Demet Akalın’ın kendisi ve eşi için yazdığı mesaja Instagram hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

“BEYİNSİZ” GÖNDERMESİ

Berfu Yenenler, Instastory’den Demet Akalın’ın sosyal medyanın diline düştüğü ‘buharlı ütü’ paylaşımını ti’ye alan bir mesaj yayınladı.

Yenenler, “Use it (Kullan)” yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip “Arkdslr yhaaa sikayet edicem önce 127 liraydı sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanları nereye sikayet ediyorus?” notuyla Akalın’a göndermede bulundu.

DEMET AKALIN’IN ÜTÜ PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Geçen ay bir internet sitesinden alışveriş yapan Demet Akalın, satın aldığı ütünün ekran fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayıp, “Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600, sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani, dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim!” ifadelerini kullanmıştı.

Kısa süre sonra olayı fark eden ünlü popçu, bir paylaşımda daha bulunarak, “Az kalsın 3 tane ütü alıyordum.” ifadelerini kullanmıştı. Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Demet Akalın’ın 3 adet aldığı için fiyatının 940 liraya çıktığı dikkat çekmişti.

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay, Akalın’ın sosyal medyada ti’ye alınmasına neden olmuştu.