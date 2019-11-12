Berfu Yenenler’in tırnaklarına eleştiri yağdı

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Instagram hesabından 1 aylık oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaştı. Takipçilerinin dikaktiçi çeken nokta ise Berfu Yenenler'in tırnakları oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan bu konuya Berfu Yenenler'den cevap gecikmedi.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, geçtiğimiz Haziran ayında dünyaevine girmiş, 6 Ekim’de ise oğulları Kuzey’i kucaklarına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan çiçeği burnunda anne Berfu Yenenler’in, geçen gün oğluyla fotoğrafını paylaşması ise olay oldu.

Henüz 1 aylık bebeğiyle poz veren Berfu’nun tırnaklarını uzunluğunu gören takipçileri fotoğrafa olumlu ve olumsuz birçok yorum yağdırdı. “O tırnaklar bebeğin orasını burasını çizmez mi?”, “Tırnakları görene kadar ne güzel anne dedim”, “Bir annenin tırnağı o kadar uzun olmaz en azından çocuk büyüyene kadar yazık o bebeğe” şeklinde birçok yorum geldi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Berfu Yenenler, takipçilerinden anneliği üzerinden yapılan tüm yorumlara toplu bir yanıt vererek sessizliğini bozdu. “Yine bir sezaryen ile doğum, hiç şaşırmadım. Normal doğum olsaydı güçlü derdim. İki doğum yaptım kesinlikle sezeryana değişmem” gibi yorumlara şu sözlerle yanıt verdi: “İnsanların annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız olduğunu anlamak çok zor. Annelik en çok eleştiriye açık olan konu haline gelmiş, anne olduktan sonra öğrendim. Halbuki hangi annenin çocuğunu ne sekilde yetiştirdiğini kim nerden bilebilir? Ve hiçbir fikre sahip değilken yargılama haddini nasıl kendinde görebilir? Her anne ve cocuk birbirinden farklı ve farklı olan kötü olan anlamına gelmiyor.”

“BİR DE PSİKOLOJİK BASKILARLA ANNELERİ ÜZMEYELİM”

Güzel anne Berfu Yenenler, açıklamasında, “Kadınlar emzirebilir, emziremeyebilir, emzirmek istemeyebilir, anneler çocuklarına kendisi bakabilir, bakamayıp yardim alabilir, bakıcı tutmak zorunda kalabilir, emzik verebilir, emzik vermek istese de bebeği emzik almıyor olabilir, emzik vermemeyi tercih edebilir, hamilelik sonrası kilolarını verebilir, veremeyebilir, vermek istemeyebilir ve daha birçok seçenek her anne ve bebek için gerçekleşiyor olabilir. Hiçbir anne bebeğini büyütürken tercih ettiği ya da tercih etmek zorunda kaldığı yolda anneliğinden ya da kadinligindan bir şey kaybetmiyor. Bebek sahibi olan her anne zaten bir sürü zorlukla boğuşuyor, bi de psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim :)” dedi.