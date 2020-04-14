Bergüzar hem yardım istedi hem de sitem etti!

Bergüzar hem yardım istedi hem de sitem etti!

Şimdilerde corona virüs salgını dolayısıyla kendisini ev karantinasına alan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden SMA Tip 1 hastası Mia bebek için yardım çağrısında bulundu. Korel, yaptığı paylaşımda dostlarına ve fenomenlere de sitem etti.

Bergüzar Korel, ikinci oğlu Han'ı 8 Mart’ta kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, şimdilerde corona virüsü salgını nedeniyle evinde ailesiyle birlikte karantinada…

Oyuncu, tüm dünyanın zorlu bir süreç geçirdiği bu günlerde sosyal konularda duyarlılığını sergilemeye devam ediyor.

SMA Tip1 hastası olan hem Türk hem Polonya vatandaşı olan 9 aylık bebek Mia'nın tedavisi için yardım kampanyasına destek veren Bergüzar Korel,instagram hesabından da tüm takipçilerine bağış ricasında bulundu ve mesajı mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmaları çağrısı yaptı.

Korel’in bu çağrıyı yaparken sitem dolu ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmazken ‘Bir yastık challengeı bile bu kadar fazla paylaşım alırken…’ lafları ünlü isimlere bir gönderme oldu.