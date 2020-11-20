Bergüzar Korel: Artık hazırım

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra hamilelik döneminde aldığı kilolar için harekete geçti.

Instagram hesabından spor öncesi çektiği fotoğrafı paylaşan Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermeye karar verdiğini söyledi.

“KEYFİMDEN VE ZEVKLERİMDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİM”

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

* Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam nasıl mutlu hissedeceksem benim yönetimimde ve kontrolümde hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kiloyla vedalaşmaya karar verdim.

* Bunu en başta, vücudumun hiç alışık olmadığı ve ağrılara sebep olan ağırlıktan kurtulmak için yapacağım. Keyfimden ve zevklerimden ödün vermeden.

* Daha fazla hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum.