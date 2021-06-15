Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı

2009 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali’yi 2010’da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçen yıl mart ayında çocukları Han’ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Ergenç çifti, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.

Geçen aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

“BİRİ DE KIZ OLSUN”

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Korel, bebeğinin kız olacağını duyurdu. İşte oyuncunun yaptığı o paylaşım:

“Allah biliyor çok istedim.. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız… Herkes… Büyük bir ailemiz, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han’ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice’m toplamış tüm arkadaşlarımızı birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz Allah nasip ederse. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle.”

“HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM”

38 yaşındaki Korel, sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini şu sözlerle ifade etmişti:

“Sete çıkmaya hazırlanırken bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık. Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek… Benim için hiç kolay değil.”

“OLURSA KABULÜMÜZ”

Ünlü oyuncu, geçen aylarda muhabirlerin “Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Olursa kabulümüz… Seve seve… Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber” yanıtını vermişti.

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