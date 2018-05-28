Bergüzar Korel: “Çok yorgunum”

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‘Vatanım Sensin’ dizisindeki oyunculuğu ile herkesi ekrana kilitleyen başarılı oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Pazar günü sabah erken saatte görüntülenen Korel, ”Set sabaha karşı 03.00’te bitti. Çok yorgun bir haldeyim. Birkaç eksiğim vardı onun için dışarıdayım” dedi. Son bölümü çekmeye hazırlandıklarını da söyleyen Bergüzar Korel, ”Son bölümü de çekmemizin ardından tatile çıkmayı planlıyoruz” dedi.

Sosyal konulara duyarlılığı ile bilinen Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde çocuk istismarıyla ilgili çok konuşulan bir video paylaşımı yapmıştı.