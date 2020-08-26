Bergüzar Korel: Emzirme aralarında işbirliğine açığım

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar donanımlı bir sanatçı olduğunu ortaya koyduğu ve yaptığı fotoğraf çekimine dair bir kare paylaştı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle SMA hastası çocuklar için yaptığı çağrılarla gündeme gelen Bergüzar Korel, hesabından yaptığı son paylaşımla şaşırttı.

Daha öncesinde de eşi Halit Ergenç’le birlikte çıktığı tekne tatilinde çekilmiş karelerini hesabından paylaşan ve bu paylaşıma yazdığı satırlarla gündeme gelen Korel, bu defa objektif arkasına geçti ve fotoğraf konusundaki maharetlerini ortaya koydu.

Oyuncu Engin Hepileri’nin Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü mezunu eşi Beyza Şekerci’yi kendisine model olarak alan Korel yaptığı çekimlerden bir kareyi hesabında paylaştı ve şu satırları yazdı:

*Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bir de karşımda böyle heykel gibi bi varlık olunca değmeyin keyfime.

*Güzel kadınlarım, emzirme aralarında her türlü Instagram , özel gün, doğum vb. fotoğraflarınız için işbirliğine açığım.

* Beyza Şekerci daha seninle işim bitmedi.