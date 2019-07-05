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Bergüzar Korel: Gördüğünüz yerde şerrimden korkun
Bergüzar Korel: Gördüğünüz yerde şerrimden korkun
Tatil için Alaçatı'da olan oyuncu Bergüzar Korel, gezmeye çıktığı sırada gördüğü hataları sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 5 Temmuz 2019 - 12:57

Geride bıraktığımız sezonu bir dizide değerlendirmek yerine seyircisiyle tiyatro sahnesi üzerinden buluşan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından bolca oyunuyla ilgili paylaşımda bulunmuştu. Başarılı ancak yorucu geçen bir sezon sonrasında tatil için Alaçatı’ya giden Bergüzar Korel, hava almak için çıktığı bir gezide gördüklerini takipçileriyle paylaştı. Çocuk parkı yanında bulunan çöpleri ve boş şişeleri ve kapları paylaşan Korel, aynı zamanda geceden kalan içki kutularını da görüntüye alarak çocuk parkı yanında yapılanları eleştirdi. Görüntüleri ‘Ayıp be’ notuyla paylaşan Korel aynı zamanda “gerçekten çevreye böyle hoyrat davranan insanlar, beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun” notuyla uyardı.

 

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Son güncelleme: 13:00 - 05.07.2019
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