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Bergüzar Korel hamile dedirten kare
Bergüzar Korel hamile dedirten kare
Oyuncu Bergüzar Korel, geride bıraktığımız akşam katıldığı bir doğum günü partisi çıkışı yaptığı hareketle magazin kulislerini hareketlendirdi.
Magazin 28 Temmuz 2019 - 12:36

Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç önceki akşam yakın dostları, menajerleri Ayşe Barım’ın Asmalımescit’teki 50. yaş partisinden çıkarken görüntülendi. Göbeğini açıkta bir bluz giyen Bergüzar Korel çıkışta fotoğrafları çekilirken karnını çantasıyla sakladı. Bergüzar Korel’in bu görüntüsü onun hamile olduğu şeklinde yorumlanırken taraflar bununla ilgili bir açıklama yapmadı. İddialara göre ikinci çocuğuna hamile olan Korel’in bebeği üç aylık oluncaya kadar bir açıklama yapmayı düşünmüyor.

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