Bergüzar Korel hamile dedirten kare

Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç önceki akşam yakın dostları, menajerleri Ayşe Barım’ın Asmalımescit’teki 50. yaş partisinden çıkarken görüntülendi. Göbeğini açıkta bir bluz giyen Bergüzar Korel çıkışta fotoğrafları çekilirken karnını çantasıyla sakladı. Bergüzar Korel’in bu görüntüsü onun hamile olduğu şeklinde yorumlanırken taraflar bununla ilgili bir açıklama yapmadı. İddialara göre ikinci çocuğuna hamile olan Korel’in bebeği üç aylık oluncaya kadar bir açıklama yapmayı düşünmüyor.