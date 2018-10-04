Bergüzar Korel isyanı: Deli gibi görünüyoruz yahu…

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Dün akşam saatlerinde Cihangir’de muhabirler tarafından görüntülenen oyuncu Bergüzar Korel, burada muhabirlerin ricalarını kırmayarak ayak üstü soruları yanıtladı. Yeni görüntüsüyle ilgili sorulara da içtenlikle cevap veren Korel, ertesi gün kendisi hakkında çıkan habere şaşırdı. Muhabirin kendisine yönelttiği komplimanın sanki kendi sözleriymiş gibi aksettirilmesine sinirlenen Bergüzar Korel, haberin kupürünü paylaşarak üzerine şunları yazdı:

“Canım muhabir arkadaşım, bunu ben değil sen bana söyledin. Maksimim 27-28 gösteriyorsunuz dedin. Ben de sana cevap olarak, esprili bir dille çoğu insandan bunu duyduğunu ve mutlu olduğumu söyledim. Ama sizi görüp deli gibi yeni saçlarımı çok seviyorum herkes de 28 yaşında gösterdiğini söylüyor demeodim. Genelde siz kendi tarafınızı ve sorularınızı yazmayınca böyle deli gibi görünüyoruz yahu… Bu arada 36 çok güzel gelsenize…”