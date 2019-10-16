Bergüzar Korel kardeşi ile ilgili ilk kez konuştu: Saygı duyuyoruz

İkinci bebeğine hamile olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Rutin kontrol için geldikleri doktordan çıkarken görüntülenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, araçlarına binmeden önce ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hamileliğin 4'üncü ayını geride bırakan Korel, kontrol amaçlı doktora geldikleri ifade ederek her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Ali adında bir çocukları olan ikili, “İkinci çocuk için isim düşündünüz mü?” şeklindeki soruya “Henüz düşünmedik ama yine çok basit Ali gibi sade bir isim olur” diye cevap verdi. İkinci kez erkek çocuk babası alacak olan Halit Ergenç, “Kız çocuk özlemi var mı?” sorusuna ise “Hiç öyle bir beklentiye girmedim. Allah hayırlısıyla sağlıklı, kucağımıza versin. Sağlıkla kucaklayalım. En önemlisi o” şeklinde cevap verdi. İkili, Ali'nin kardeşi olacağını öğrendiğinde durumu olumlu karşıladığını belirtti.



‘KARDEŞİMİN KENDİ TERCİHİ, SAYGI DUYUYORUZ’

Bergüzar Korel, yurt dışında yaşayan ablası Zeynep Korel'in ev temizliğine giderek geçindiğini açıklamasının ardından kendisi hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle mahkemeye başvurarak koruma kararı aldırmıştı. Zeynep Korel, kardeşinin evliliğinin kötü gittiğini, eşi Halit Ergenç ile tartıştığını iddia etmişti. Korel, ablasının yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine “Biz her zaman ailecek bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına hep saygı duyduk. O kendisi paylaşmayı tercih etti. Onun tercihidir. Saygı duyuyoruz” açıklamasında bulundu.