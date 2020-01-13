Bergüzar Korel kendisini ‘Pişi’ye benzetti

İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hamileliğinin nasıl geçtiği konusunda kendisini merak eden takipçilerine bilgi veriyor. Korel, hesabından yaptığı son paylaşımla bu defa gülümsetti.

Bundan 11 yıl önce Halit Ergenç ile dünya evine giren ve bu evlilikten Ali adında bir erkek çocuk sahibi olan Bergüzar Korel, şimdilerde yeni bir heyecan yaşıyor.

Bir erkek bebek daha dünyaya getirecek olan Korel, Instagram hesabından paylaştığı hamilelik fotoğraflarıyla sürecin nasıl ilerlediği konusunda bilgiler vermiş oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle birlikte çekilmiş bir selfiesini paylaşan Bergüzar Korel, bu defa tek başına görüldüğü fotoğraflarını paylaştı.

ESPRİLİ BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

6 buçuk aylık hamile olan Korel, kuruyemiş yediği anları sosyal medya hesabından: “Her geçen gün daha çok bir pişiye benziyorsun sevgili Bergüzar” notuyla yayınladı.