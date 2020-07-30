Bergüzar Korel reklam kuralını onlar için bozdu!

Mart ayında ikinci kez annelik duygusunu tadan ve Han adını verdiği oğlunu kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından önemli bir duyuruda bulundu.

Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve fazlaca ortalarda görünmeyi tercih etmeyen Bergüzar Korel, yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da bu mantık üzerinden hareket etmeyi sürdürüyor.

Özel hayatına dair fazlaca paylaşımda bulunmayan Korel aynı zamanda bazı meslektaşları gibi sosyal medya hesabını ürün reklamları için de kullanmıyor.

Ancak başarılı oyuncu Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşım ile bu kuralından vazgeçtiğini açıkladı ve SMA Hastası çocuklara yardım etmek adına ‘İyi kalpli markalara’ seslendi ve “sizin reklamınızı yapacağım ve siz de bunun karşılığında yardım bekleyen bu hasta çocuklara bağışta bulunacaksınız” dedi.